Son dakika: Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde annesi yazar Pakize Başaran ile birlikte ikamet eden ödüllü yönetmen Tunç Başaran, İstanbul'da yumuşak doku kanseri tedavisi gördüğü İstanbul Göztepe Medeniyet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Türk sinemasında bir çok filmin yönetmeliğini üstlenen Başaran, Oscar aday adayı olduğu "Uçurtmayı Vurmasınlar" ve "Piano Piano Bacaksız" adlı filmleri ve son olarak yönetmeliğini üstlendiği Abuzer Kadayıf adlı filmi ile biliniyordu. Başaran'ın cenaze töreni ile ilgili bilgi henüz verilmedi.

Tunç Başaran'ın yönettiği 1989 yapımı 'Uçurtmayı Vurmasınlar', 8. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde kazandığı 'Yılın En İyi Türk Filmi' ödülünün yanı sıra birçok ödül almış ve 'En İyi Yabancı Film' dalında Oscar aday adayı olmuştu.