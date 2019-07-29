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29.07.2019 - 08:49| DIŞ HABERLER SERVİSİ

Son gülen Aniston oldu

ABD’li oyuncular Jennifer Aniston ile Angelina Jolie arasında yıllardır süren çekişmeli karşılaştırmaların kazananı Aniston oldu.

Son gülen Aniston oldu

Hollywood’lu yazar Ian Halperin kaleme aldığı Friends With Benefits kitapta, Aniston’ın yıllardır çektiği sıkıntıların ardından “son gülen” olduğu yorumuna yer verildi. Kitapta Aniston’ın şu an mutlu olmasının ona yılda 250 bin dolara mal olduğu ve bu parayla akıl ve beden sağlığını koruma çabalarının sonuç verdiği belirtildi. Kitapta ayrıca, Jennifer’ın bir arkadaşının, “Kim derdi ki bunca yılın ardından Jennifer Angelina’dan çok daha iyi bir durumda olacak? Bu, insanlara hayata nasıl başladığınızın değil nasıl bitirdiğinizin önemli olduğunu gösteriyor” ifadelerine de yer verildi. Kitapta bahsedilen 350 isim arasında hayatı en iyi durumda olan insan olarak yine Aniston gösterildi.

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