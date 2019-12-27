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27.12.2019 - 07:50 |

‘Son Moda’ ekranda

Aslı Turanlı’nın sunuculuğunu yaptığı, trendlerin yer aldığı Kanal D’nin sevilen programı ‘Son Moda’, yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

‘Son Moda’ ekranda

Aslı Turanlı’nın sunuculuğunu yaptığı, trendlerin yer aldığı Kanal D’nin sevilen programı ‘Son Moda’, yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Projenin cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, 2020’nin trend çiçek aranjmanları, kök hücreyle yapılan estetik operasyonların detayları ve Deniz Akkaya ile boks tutkunlarının merak ettikleri konuşulacak.

2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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Cadde Yazarları

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