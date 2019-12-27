‘Son Moda’ ekranda

Aslı Turanlı’nın sunuculuğunu yaptığı, trendlerin yer aldığı Kanal D’nin sevilen programı ‘Son Moda’, yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Projenin cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, 2020’nin trend çiçek aranjmanları, kök hücreyle yapılan estetik operasyonların detayları ve Deniz Akkaya ile boks tutkunlarının merak ettikleri konuşulacak.