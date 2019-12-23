23.12.2019 - 07:50 | | HALİL YILMAZ- KUBİLAY ÖZEV-DHA
Son yolculuğuna uğurlandı
Pankreas iltihabı teşhisi konulan ve tedavisi sürerken hastanede hayatını kaybeden Ceylan’ın25 yaşındaki yeğeni Nazlıcan Arkan, son yolculuğuna uğurlandı.
Pankreas iltihabı teşhisi konulan ve tedavisi sürerken hastanede hayatını kaybeden Ceylan’ın 25 yaşındaki yeğeni Nazlıcan Arkan, son yolculuğuna uğurlandı. Arkan, Büyükçekmece Kuba Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ceylan, “Analar varken çocuklar ölmemeli, biz oraya gidecektik yavrum Nazlıcan değil” diyerek, gözyaşlarına hakim olamadı.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.