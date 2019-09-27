27.09.2019 - 07:50 |
Sonbahar kampanyası
Penti, 29 Eylül’e kadar tüm ev ve giyim ürünlerinde yüzde 40 indirim fırsatı sunuyor.
Penti, 29 Eylül’e kadar tüm ev ve giyim ürünlerinde yüzde 40 indirim fırsatı sunuyor. Penti, 29 Eylül’e kadar tüm ev ve giyim ürünlerinde yüzde 40 indirim fırsatı sunuyor. Sevimli, yumuşak uyku çorapları ve pijamalarınızı tamamlayacak eğlenceli ev ayakkabıları seçeneklerden bazıları...
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.