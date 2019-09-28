Sonbaharın ilk toplantısı

TEMA-K Kadın Kolları üyeleri, Esra Öztürk’ün ev sahipliğinde Maslak 1453’te yeni açılan Rıfkı Turkish Wrap’te öğle yemeğinde buluştu. Yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulan toplantıya; Yelda Güral, Aslıhan Şentürk, Dr. Özlem Mutlu Çetin, Dr. Ümran İleri, Güniz İyianlar, Azize Akandere, Nursen Aksoy ve Çiler Çizmeci katıldı. Ekip, aynı zamanda Rıfkı Turkish Wrap’in genç ortakları Suat Ekiz ve Volkan Aktaş’a “Hayırlı olsun” demeyi de ihmal etmedi.