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30.09.2019 - 07:50 |

Soner Arıca: Playback okumuyorum

Soner Arıca, Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin 24’üncü yaş kutlamaları kapsamında düzenlenen ‘Number 1 Star’ programına konuk oldu.

Soner Arıca: Playback okumuyorum

Soner Arıca, Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin 24’üncü yaş kutlamaları kapsamında düzenlenen ‘Number 1 Star’ programına konuk oldu. Şarkıcı, “Ben playback yapmıyorum, parçayı canlı söyleyemeyen playback yapar” ifadelerini kullandı. ‘Kaç Kere’nin dans versiyonunu da söyleyen Arıca, “Bana herkes ‘Bu şarkıyı niye yazın çıkarmadın?’ diye sordu. Yaptığım her parçanın arkasındayım. Yazın da duygusal anlarımız oluyor” şeklinde konuştu.

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklamaİstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8’lik depremin artçıları devam ediyor. İstanbul’da yaşanan depremlerle ve artçılarla ilgili olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü canlı yayınında yorumlarda bulundu.
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