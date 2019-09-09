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09.09.2019 - 12:28

Soner Arıca'ya dev koro

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam 7. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Çayırhan’da Ankaralı müzikseverlerle buluştu.

Soner Arıca'ya dev koro

Konserini 'Kaç Kere' şarkısıyla açan Soner Arıca, gece boyunca şarkılarını 3 bin kişilik dev koro eşliğinde söyledi.

Arıca, üzerinde kuru kafa resmi olan kostümü, tarzı ve fit görünümüyle de dikkat çekti.

Öldü sanılan köpek hayata döndürüldüKırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 1.5 ay önce belediye tarafından alınan ve bazı kişiler tarafından sosyal medyada “öldü” diye paylaşımlar yapılan köpek, tedavisinin ardından sağlıklı bir şekilde sokağa bırakıldı. İlk alındığında tüyleri tamamen dökülen ve ölmek üzere olduğu belirtilen 'Paşa' ismi verilen köpek, tekrar özgürlüğüne kavuştu.
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