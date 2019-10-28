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28.10.2019 - 10:08 |

Soner Sarıkabadayı bebek için sevgilisini ikna etti

2015 Kolombiya Güzeli Madelein Camelo Lopez ile Kasım 2018’de aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sevgilisine baba olmak istediğini söyledi.

Soner Sarıkabadayı bebek için sevgilisini ikna etti

Soner Sarıkabadayı, üç yıllık sevgilisi Hollandalı Esther Havenaar’dan 2015’te ayrılmıştı. İlişkinin bitme nedenini, “Evleneceğim kadın zannetmiştim. Çocuğumun annesi olsun istedim. Ama o bebek istemedi” şeklinde açıklamıştı.

41 yaşındaki popçu, ‘Tarifi Zor’ klibinde oynattığı 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Camelo Lopez (29) ile Kasım 2018’de aşk yaşamaya başlamıştı. Sarıkabadayı, yeni sevgilisine de baba olmak istediğini söyledi. Eski kraliçe, yeşil ışık yaktı. Soner, Madelein Camelo Lopez’in ailesi ile tanışmak için Kolombiya’ya gidecek.

Not: Madelein Camelo Lopez, Nisan 2017’de Nevşehir-Ürgüp’te bir kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı balon kazasında ölümden dönmüş, yaralı olarak kurtulmuştu.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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