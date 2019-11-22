Songül Öden: Kimse yok vallahi

Gece yarısı mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu, patlayan flaşlar karşısında şoke oldu. Öden, mekan içerisinde erkek arkadaşıyla eğlendiği şeklindeki sorulara, "Kimse yok vallahi. Arkadaşlarımla eğlenmeye geldim. Öyle bir şey yok arkadaşlar" sözleriyle yanıt verdi.