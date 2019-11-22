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22.11.2019 - 08:33 | | EMRAH AKÇAAY

Songül Öden: Kimse yok vallahi

Oyuncu Songül Öden, 'Bir Aile Hikayesi' adlı dizideki rol arkadaşı Celil Nalçakan'ın, Nişantaşı Müşkülpesent'teki sahne performansını izledi.

Songül Öden: Kimse yok vallahi

Gece yarısı mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu, patlayan flaşlar karşısında şoke oldu. Öden, mekan içerisinde erkek arkadaşıyla eğlendiği şeklindeki sorulara, "Kimse yok vallahi. Arkadaşlarımla eğlenmeye geldim. Öyle bir şey yok arkadaşlar" sözleriyle yanıt verdi. 

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Cadde Yazarları

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