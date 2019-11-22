22.11.2019 - 08:33 | | EMRAH AKÇAAY
Songül Öden: Kimse yok vallahi
Oyuncu Songül Öden, 'Bir Aile Hikayesi' adlı dizideki rol arkadaşı Celil Nalçakan'ın, Nişantaşı Müşkülpesent'teki sahne performansını izledi.
Gece yarısı mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu, patlayan flaşlar karşısında şoke oldu. Öden, mekan içerisinde erkek arkadaşıyla eğlendiği şeklindeki sorulara, "Kimse yok vallahi. Arkadaşlarımla eğlenmeye geldim. Öyle bir şey yok arkadaşlar" sözleriyle yanıt verdi.
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