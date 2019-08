Sonic Youth üyesinden sergi

İsmini Midillili Antik Yunan şairi Sappho’nun bir nesirinden alan sergi, sanatçının eski ve güncel işlerini bir araya getiriyor. Gordon’ın son zamanlarda yaptığı çizimlerine, seramik heykellerine, ışıltılı yerleştirmesine ve video projeksiyonuna yer veren She Bites Her Tinder Mind, aynı zamanda Gordon’ın noise gruplarının ismini yansıttığı Noise Painting ve kot mini eteklerini tuval olarak kullandığı From the Boyfriend resim serisinden eski işlerini de kapsayacak. Sergi, Gordon’ın galeri alanlarını “evleştirmeye” çalıştığı ve sergi mekânlarının onun için nasıl alternatif bir AirBnb ve Homestay atmosferine dönüştüğünü keşfetmek üzerinde duracak.