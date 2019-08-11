'Sosyal medya gerçek değil'

Konser programından dolayı yoğun bir yaz geçiren Funda Arar, sahneden sonra iyi uyumaya ve dinlenmeye çalıştığını söyledi. Rap müziğin, popu geride bıraktığıyla ilgili konuşan sanatçı, “Pop müzik Türkiye’de her zaman var olacak. Gençler şu anda rap’i kendine yakın buluyor. Rap yıllarca sansürlendi, radyo ve TV’lerde yayınlanmadı. Artık sosyal medyanın sağladığı özgür bir ortam var. İnsanlar rap müziği keşfetmeye ve samimi bulmaya başladı” dedi.

Sosyal medyanın gerçek değil, sanal bir ortam olduğunu dile getiren Arar şöyle devam etti: “Oraya güvenerek ‘Ben yapıyorum, bu kadar takipçim var, ne yapsam gider’ diye düşünmemek gerekiyor. Bu şekilde tanınmak ve şöhret olmak, gelip geçicidir. Önemli olan iyi ve kalıcı işler yapabilmek. Şöhret sarhoşluğuna kapılanlar, geçici olacaklar.” Sanatçı, dizilerde rap parçalarının yer almasının da sevilmesinde ve beğenilmesinde etkili olduğunu sözlerine ekledi.