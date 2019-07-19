‘Sosyal medya kandırabilir’

Olivia Culpo, son dönemde yaşadıklarını Instagram’dan anlattı. İki farklı selfie’sini paylaşan model, “Birkaç ay önce çektiğim ikinci karede, depresyondaydım. İştahım yoktu, çok içiyordum, sigara kullanıyor, uyuyamıyor ve yiyemiyordum. Ama yine de sosyal medyada her şey mükemmelmiş gibi davranıyordum” diye yazdı.

İlk fotoğrafı ise birkaç gün önce çektiğini ve daha sağlıklı göründüğünü belirten Culpo, “İştahımı geri kazandım ve vücuduma doğru davranıyorum” açıklamasını yaptı. Model daha sonra “Hepimiz Instagram’ın ‘ışıltılı dünyası’na alışkınız. Bu platform, herkesin en iyi versiyonunu gösterdiği halidir. Bizleri, diğerlerinin dünyalarında her şeyin süper olduğuna inandırarak kandırabilir. Bu doğru değil. Aslında çok benzeriz, iyi-kötü günlerimiz oluyor. Kimse kimsenin neler yaşadığını bilemez, bu nedenle kıyaslama yapmak, adil olmaz” notunu düştü.

’Sizi seviyorum’ notu

Sözlerine, “Umarım bu paylaşımım kötü zamanlar geçirenlere yardım eder. Sabırlı olmalı ve o dönemin de geçeceğini bilmelisiniz. Hiçbir filtre, hayatın iniş-çıkışlarını düzenleyemez” diye devam eden Culpo, son olarak şunu ekledi: “Kusurlarımız ve zorluklar da bizi birbirimize bağlar. Bunu ne derece iyi anlarsak, hayat serüvenimiz de o kadar kolay ve ödüllendirici olur. Sizi seviyorum!!!”