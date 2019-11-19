Sosyete'de skandal! Ünlü isimlerden 35 milyon TL vurgun yaptı

Takvim'in haberine göre; Sosyete dolandırıcılık iddiasıyla çalkalanıyor. Kamuoyunda "Titan zinciri", "Saadet zinciri" gibi farklı isimlerle adlandırılan Ponzi Piramit zinciri, ünlüleri karıştırdı. "Mine Maria" diye bilinen, kendisini "Mine Mumcu" olarak tanıtan ve gerçek ismi Mine Özkan olan kişi iddialara göre birçok kişiyi dolandırdı.

Mine Özkan'ın aylık kar faizi diyerek; magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok isimden para aldığı iddia edilirken, bu kişinin 35 milyon TL'lik vurgun yaptığı öne sürüldü.

Basketbolcu Semih Erden'in finans kaynaklarından biri olduğu iddia edilen Mine Mumcu'nun mağdur ettiği isimler arasında, Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar da var.

PONZİ SİSTEMİ

Ponzi Sistemi ya da Ponzi Düzeni, yatırımcılara kendi paralarından geri dönenle veya sonraki yatırımcılarda gelen paralarla ödemenin yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir.

Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Mine Özkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.