Sosyetik gÃ¼zel PÄ±rÄ±l Ã‡etindoÄŸan solucan yedi

Sosyetik güzel PÄ±rÄ±l ÇetindoÄŸan solucan yedi!
Cemiyet hayatÄ±nÄ±n gÃ¶zde genÃ§lerinden PÄ±rÄ±l Ã‡etindoÄŸan, Ã¶nceki gÃ¼n Danimarkaâ€™da lÃ¼ks bir restorana gitti. GenÃ§ kadÄ±nÄ±n tercihi 895 euroluk solucan oldu.
Daha Ã¶nce salyangoz, karÄ±nca ve yÄ±lan yiyen Eda TaÅŸpÄ±nar'Ä±n ardÄ±ndan ÅŸimdi de PÄ±rÄ±l Ã‡etindoÄŸan, ilginÃ§ damak zevkiyle herkesi ÅŸoke etti.
Ä°ÅžTAH KAPATAN MENÃœ
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Danimarka'nÄ±n baÅŸkenti Kopenhag'a giden Ã‡etindoÄŸan, Michelin yÄ±ldÄ±zlÄ± Kiin Kiin Restaurant'a uÄŸradÄ±. Tayland mutfaÄŸÄ±na Ã¶zgÃ¼ lezzetlerin sunulduÄŸu restoranda sipariÅŸ veren sosyetik gÃ¼zel, masaya gelen bir torba kurutulmuÅŸ solucanÄ± yedi.
SolucanlarÄ± ÅŸÄ±rÄ±nga iÃ§indeki Ã¶zel bir sosla tÃ¼keten genÃ§ sosyetik, gÃ¶renlerin midesini bulandÄ±ran sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± ziyafeti sosyal medyada paylaÅŸmayÄ± ihmal etmedi.
Ã‡etindoÄŸan, iÅŸtah kapatan menÃ¼ iÃ§in de 5 bin 600 TL Ã¶dedi.
GenÃ§ kÄ±za, "Solucan yemek iÃ§in o kadar yol gidip servet harcamana gerek yoktu. Bizim bahÃ§ede Ã§ok var. Sana bedava verirdik", "Sosyetiklik buysa ben normal vatandaÅŸ olmaya razÄ±yÄ±m" ÅŸeklinde esprili yorumlar yaÄŸdÄ±.
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