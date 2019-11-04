Sosyetik gÃ¼zel PÄ±rÄ±l Ã‡etindoÄŸan solucan yedi

Daha Ã¶nce salyangoz, karÄ±nca ve yÄ±lan yiyen Eda TaÅŸpÄ±nar'Ä±n ardÄ±ndan ÅŸimdi de PÄ±rÄ±l Ã‡etindoÄŸan, ilginÃ§ damak zevkiyle herkesi ÅŸoke etti.

Ä°ÅžTAH KAPATAN MENÃœ

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Danimarka'nÄ±n baÅŸkenti Kopenhag'a giden Ã‡etindoÄŸan, Michelin yÄ±ldÄ±zlÄ± Kiin Kiin Restaurant'a uÄŸradÄ±. Tayland mutfaÄŸÄ±na Ã¶zgÃ¼ lezzetlerin sunulduÄŸu restoranda sipariÅŸ veren sosyetik gÃ¼zel, masaya gelen bir torba kurutulmuÅŸ solucanÄ± yedi.

SolucanlarÄ± ÅŸÄ±rÄ±nga iÃ§indeki Ã¶zel bir sosla tÃ¼keten genÃ§ sosyetik, gÃ¶renlerin midesini bulandÄ±ran sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± ziyafeti sosyal medyada paylaÅŸmayÄ± ihmal etmedi.

Ã‡etindoÄŸan, iÅŸtah kapatan menÃ¼ iÃ§in de 5 bin 600 TL Ã¶dedi.

GenÃ§ kÄ±za, "Solucan yemek iÃ§in o kadar yol gidip servet harcamana gerek yoktu. Bizim bahÃ§ede Ã§ok var. Sana bedava verirdik", "Sosyetiklik buysa ben normal vatandaÅŸ olmaya razÄ±yÄ±m" ÅŸeklinde esprili yorumlar yaÄŸdÄ±.

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