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HaberlerCadde‘Söyleseler inanmazdım’
14.08.2019 - 07:50

‘Söyleseler inanmazdım’

Rosie Hungtinton-Whiteley, modellik kariyeri hakkında konuştu.

‘Söyleseler inanmazdım’

16 yaşındayken mesleğine adım atan dünyaca ünlü güzel, “Eğer genç yaşlarımda biri bana, ileride böyle bir hayat yaşıyor olacağımı söyleseydi, onlara gerçekten de inanmazdım. Kesinlikle hayallerimi yaşadığım noktadayım” dedi.

Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyorYozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan ‘bağrıbütün’ kavununun hasadına başlandı.Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıb
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