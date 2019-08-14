‘Söyleseler inanmazdım’

16 yaşındayken mesleğine adım atan dünyaca ünlü güzel, “Eğer genç yaşlarımda biri bana, ileride böyle bir hayat yaşıyor olacağımı söyleseydi, onlara gerçekten de inanmazdım. Kesinlikle hayallerimi yaşadığım noktadayım” dedi.