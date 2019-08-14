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14.08.2019 - 07:50

‘Sözümüzde durduk’

Naomi Watts, Porter Edit dergisine konuştu. 50 yaşındaki oyuncu, 11 yıllık ilişkisini 2019’da noktaladığı eski eşi Liev Schreiber ile çocuklarına ortak baktıklarını söyledi.

‘Sözümüzde durduk’

Watts, “Aramızda büyük farklar var. Kulağa klişe gelebilir ama yine de ben, bizle gurur duyuyorum. En büyük önceliğimizi birbirimize karşı kibar ve iyi olmaya verdik ve bu konuda kesinlikle sözümüzde duruyoruz” dedi

Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyorYozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan ‘bağrıbütün’ kavununun hasadına başlandı.Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıb
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