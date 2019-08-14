14.08.2019 - 07:50
‘Sözümüzde durduk’
Naomi Watts, Porter Edit dergisine konuştu. 50 yaşındaki oyuncu, 11 yıllık ilişkisini 2019’da noktaladığı eski eşi Liev Schreiber ile çocuklarına ortak baktıklarını söyledi.
Watts, “Aramızda büyük farklar var. Kulağa klişe gelebilir ama yine de ben, bizle gurur duyuyorum. En büyük önceliğimizi birbirimize karşı kibar ve iyi olmaya verdik ve bu konuda kesinlikle sözümüzde duruyoruz” dedi
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