25.09.2019 - 07:50 |
Spor sonrası alışveriş
Selin Demiratar, önceki gün bir AVM’de görüntülendi.
Spor sonrası alışverişe çıkan oyuncu, “Güzel ve istediğim bir proje olursa rol alırım” diye konuştu.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!