Sporla iç içe

Hastane, bu sene 28-29 Eylül’de 18’incisi düzenlenen Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın sağlık sponsoru ve yarışmacılarından biri olarak hazırlıklarını tamamladı. İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO’su Prof. Dr. Ahmet Nuray Turhan ve Banu Başaran, 2018 şampiyonasında kazandıkları ‘Döner Trofe Kupası’nı takımları adına ORG Sports Management kurucusu Orhan Gorbon’a teslim etti.