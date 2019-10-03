Mavi elbisesi ve spor giyimi ile görüntülenen Çelik, Markalar Sokağı'nda kendisini görüntüleyen gazetecilere "Sabahtan beri topuklu ayakkabı ve elbisemleyim, kimse çekmedi. Sporları giydim hemen yakalandım, şansızım" diyerek muhabirlere takıldı.

Ayaküstü muhabirler ile sohbet eden şarkıcı, daha sonra uzun süre alışveriş yaptı.