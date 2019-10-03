03.10.2019 - 16:53 |
'Sporları giydim hemen yakalandım'
Söz yazarı ve besteci Ayla Çelik, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Son olarak 'Daha Bi Aşık' adlı albümü ile adından sıkça söz ettiren Ayla Çelik, öğle saatlerinde İstinyePark'a gelerek uzun süre alışverişin keyfini çıkardı.
Mavi elbisesi ve spor giyimi ile görüntülenen Çelik, Markalar Sokağı'nda kendisini görüntüleyen gazetecilere "Sabahtan beri topuklu ayakkabı ve elbisemleyim, kimse çekmedi. Sporları giydim hemen yakalandım, şansızım" diyerek muhabirlere takıldı.
Ayaküstü muhabirler ile sohbet eden şarkıcı, daha sonra uzun süre alışveriş yaptı.