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22.10.2019 - 07:50 |

Sportif buluşma

Teşvikiye No:17 mağazasıyla, Nişantaşı’nın yeni buluşma noktasını hizmete sunan, adidas Originals, renkli bir festivale imza attı.

Sportif buluşma

Teşvikiye No:17 mağazasıyla, Nişantaşı’nın yeni buluşma noktasını hizmete sunan, adidas Originals, renkli bir festivale imza attı. Sokak kültüründen ilham alarak, mağaza otoparkında kurulan ‘Adidas Bazaaar’ı ziyaret edenler arasında, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Tamer Yılmaz ve Zeynep Bastık da yer aldı. Gün boyu renkli etkinlikleriyle özel konukları ağırlayan organizasyonda, canlı performans ve work shop’lar beğeni topladı.

21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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