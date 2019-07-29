Stallone Rocky’nin devamını getirecek

Rocky’nin yedinci filmi için görüşmeler yapan oyuncu, ayrıca bir de Rocky dizisinin çekileceği ve online streaming platformu üzerinden yayınlanacağına dair ipuçları verdi. 1976 yılında Rocky filmiyle başlayan Sylvester Stallone başrollü film serisine yeni bir film ekleniyor. Bilindiği üzere Rocky serisi Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V ve Rocky Balboa filmleriyle devam etmişti. Bunun ardından ise Apollo Creed’in oğlu Adonis’in hikayesini anlatan Michael B. Jordan başrollü Creed ve Creed II ile seriye spin-off filmleri eklenmişti. Şimdi ise esas seriye dönüş yapılacağı ve yedinci filmin çekileceği duyuruldu. Açıklamaya göre Stallone, görüşme aşamasında bulunuyor. Ancak oyuncu Creed serisi sırasında artık bu rolden emekli olduğunu ve yerine yeni ve genç birinin geçmesi gerektiğini söylemişti. Geliştirilme aşamasındaki Rocky VII filmi çekilirse Stallone hem başrolü üstlenmiş hem de senaryoyu yazmış olacak. Yedinci Rocky filminin yanı sıra bir de Rocky dizisi projesi bulunuyor. Dizi, Netflix, Amazon, Hulu, Disney+ ya da Apple+ benzeri bir online streaming platformunda yayınlanacak. Ancak dizi hakkında henüz bir ayrıntı verilmiyor.