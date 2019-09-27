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HaberlerCaddeStanley Clarke Band İstanbul’a geliyor!
27.09.2019 - 07:50 |

Stanley Clarke Band İstanbul’a geliyor!

Bas gitar dendiğinde akla ilk gelen isimlerden Stanley Clarke, Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Stanley Clarke Band İstanbul’a geliyor!

Bas gitar dendiğinde akla ilk gelen isimlerden Stanley Clarke, Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 16 Ekim’de, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak Stanley Clarke Band’in üyeleri arasında kemanda Evan Garr, Beka Gochiashvili, klavyede Cameron Graves, davulda Shariq Tucker ve tablada Salar Nader yer alıyor. Paul McCartney, Keith Richards, Aretha Franklin ve Bob Marley gibi isimlerle çalışan Clarke’nin grup biletleri, Biletix’te...

Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
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