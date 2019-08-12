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HaberlerCadde'Star edasıyla yaşamıyoruz'
12.08.2019 - 07:50

'Star edasıyla yaşamıyoruz'

Göktürk’te sakin bir hayat süren Cansu Kurtçu-Fettah Can, star edasıyla yaşamadıklarını söylüyor. Can, “Suni gündemlere karşıyım. Bunlar bizlik işler değil” dedi.

'Star edasıyla yaşamıyoruz'

Cansu Kurtçu-Fettah Can çifti, polemik yaratacak insanlar olmadığını söylüyor. Star edasıyla yaşamadıklarını belirten Can, “Bazı arkadaşlarım acayip cümleler kuruyorlar, ben utanıyorum. Bizde böyle şeyler göremezsiniz. Suni gündemlere karşıyım. Şımarmadan ve şaşırmadan yaşıyoruz” şeklinde konuştu. 


Sektöre değinen Kurtçu, “Müzikten ziyade şöhret kaygısıyla hareket ediyoruz. Bütün hataları da bunun yüzünden yapıyoruz. Birçok biletli konser, davetlilerle dolduruluyor. Tabii bazı sanatçıları ayrı tutuyorum. Birbirimizi kandırıyoruz, artık burada durmamız gerekiyor” sözleriyle dikkat çekti.



 

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