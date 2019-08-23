23.08.2019 - 07:50
Starları geride bıraktı
Elçin Sangu, bu hafta dünyanın en önemli sinema veri tabanı IMDb’nin Starmetre listesinde 434’üncü sıraya yükselerek, Türk sanatçılar arasında zirveye yerleşti.
Oyuncu, Julia Roberts, Sandra Bullock, Hugh Jackman, Rachel Weisz, Hilary Swank ve Lena Headeygibi dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.