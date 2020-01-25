25.01.2020 - 07:50 |
Stüdyoda su savaşı yaptılar!
Noah Centineo, Jimmy Fallon’ın sunduğu The Tonight Show’a konuk oldu.
23 yaşındaki oyuncu, programın ‘Su Savaşı’ bölümünde Fallon ile karşı karşıya geldi. Önlerindeki iskambil destesinden aynı anda bir kağıt seçen ikiliden büyük rakamı bulan, karşısındakine bardak ve sürahi su döktü. Eğlencekli anların sonunda kazanan Centineo, su tabancasıyla sunucuyu sırılsıklam etti.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.