Stüdyoda su savaşı yaptılar!

23 yaşındaki oyuncu, programın ‘Su Savaşı’ bölümünde Fallon ile karşı karşıya geldi. Önlerindeki iskambil destesinden aynı anda bir kağıt seçen ikiliden büyük rakamı bulan, karşısındakine bardak ve sürahi su döktü. Eğlencekli anların sonunda kazanan Centineo, su tabancasıyla sunucuyu sırılsıklam etti.