'Su alacak param yoktu! Musluk suyu içiyordum'

'Bu Ne Dünya Kardeşim', 'Yalan' ve 'Ağla Kalbim' şarkılarıyla adından söz ettiren Yeliz, yaşadığı zor günleri anlattı.

Ünlü şarkıcının, '2. Sayfa' canlı yayınında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

“Zamanında çok zor günler geçirdim. Varlığı da gördüm, yokluğu da. Dibe vurduğum zamanlar oldu. Musluktan plastik su şişesine su doldurup o suyu kaynatıp içiyordum. Su alamaz hale gelmiştim bir dönem.

İsmini veremeyeceğim çok yakın bir dostum yardımda bulundu. Bu zor günler 4 sene sürdü. Sahilde oturuyordum ama musluktan su kaynatıp içiyordum. Kimseye belli etmedim yokluğu. Vehbi Koç'un yıllar önce kitabında okumuştum; 'cebinde bir liran bile olsa bir milyonun varmış gibi davran'. Ben de hep öyle davrandım. Sonra bu piyasadan olmayan arkadaşım çok büyük destek oldu. 25 yıl önce oldu bu olaylar."