Süheyl Uygur'dan Burçin Orhon'a: Sevdiceğim...

Dün kalbindeki pilin değişeceğini sosyal medya hesabından duyuran Burçin Orhon, sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri takipçilerine duyurmaya devam etti.

Orhon kalp pili değiştikten sonra çektiği bir başka pozunu "Ve bitti. Gayet iyiyim. Tüm dualarınız için teşekkürler" notuyla paylaştı.

Daha sonra paylaştığı başka bir fotoğrafta doktorlarının yazı yazmasına izin vermediğini söyleyen Orhon'a eşi Süheyl Uygur'dan geçmiş olsun mesajı geldi.

Süheyl Uygur, sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafını paylaşarak "Sevdiceğim duydum ki kalbindeki pil değişmiş" sözleriyle iyi dileklerini iletti.