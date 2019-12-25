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25.12.2019 - 14:53 |

Süheyl Uygur'dan Burçin Orhon'a: Sevdiceğim...

Bir dönemin efsane dansçısı 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon, kalp pili ameliyatı oldu. Orhon'un hayat arkadaşı Süheyl Uygur, eşine Instagram üzerinden mesaj gönderdi.

Süheyl Uygur'dan Burçin Orhon'a: Sevdiceğim...

Dün kalbindeki pilin değişeceğini sosyal medya hesabından duyuran Burçin Orhon, sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri takipçilerine duyurmaya devam etti.

Orhon kalp pili değiştikten sonra çektiği bir başka pozunu "Ve bitti. Gayet iyiyim. Tüm dualarınız için teşekkürler" notuyla paylaştı.

Süheyl Uygurdan Burçin Orhona: Sevdiceğim...

Daha sonra paylaştığı başka bir fotoğrafta doktorlarının yazı yazmasına izin vermediğini söyleyen Orhon'a eşi Süheyl Uygur'dan geçmiş olsun mesajı geldi. 

Süheyl Uygur, sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafını paylaşarak "Sevdiceğim duydum ki kalbindeki pil değişmiş"  sözleriyle iyi dileklerini iletti.

Süheyl Uygurdan Burçin Orhona: Sevdiceğim...

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