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13.12.2019 - 15:34 |

Şükran Ovalı-Caner Erlin el ele alışveriş turunda

Oyuncu Şükran Ovalı ile futbolcu eşi Caner Erkin, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Şükran Ovalı-Caner Erlin el ele alışveriş turunda

Markalar Sokağı'nda bulunan Beymen mağazasında uzun süre alışveriş yapan Caner Erkin-Şükran Ovalı çifti, birbirlerinin ellerini biran olsun bırakmadı.

Alışveriş turlarını tamamladıktan sonra vale noktasında araçlarını bekleyen ikili, kendilerini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Yılbaşına evde ailecek gireceklerini söyleyen ünlü çift, daha sonra hayranlarını da kırmayarak hepsi ile tek tek fotoğraf çektirdi.

13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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