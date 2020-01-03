Şükran Ovalı'dan 'üçüncü yıl' kutlaması

Roma’da gerçekleştirdikleri evlilikleri ile dikkat çeken Şükran Ovalı-Caner Erkin çifti, bu evlilikten bir de çocuk sahibi oldu. Birbirlerine duydukları sevgiyi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gösteren ikiliden Ovalı, düğün günü çekilmiş fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Üç yılı geride bıraktık. Bir ömre bir de Mihran’ımızı sığdırdık. Katlanarak çoğaldık" notunu yazdı.

