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03.01.2020 - 11:44 |

Şükran Ovalı'dan 'üçüncü yıl' kutlaması

Futbolcu Caner Erkin ile 2 Ocak 2017'de dünyaevine giren oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evliliğinin üçüncü yılını kutladı.

Şükran Ovalı'dan 'üçüncü yıl' kutlaması

Roma’da gerçekleştirdikleri evlilikleri ile dikkat çeken Şükran Ovalı-Caner Erkin çifti, bu evlilikten bir de çocuk sahibi oldu. Birbirlerine duydukları sevgiyi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gösteren ikiliden Ovalı, düğün günü çekilmiş fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Üç yılı geride bıraktık. Bir ömre bir de Mihran’ımızı sığdırdık. Katlanarak çoğaldık" notunu yazdı.

Şükran Ovalıdan üçüncü yıl kutlaması

Şükran Ovalıdan üçüncü yıl kutlaması

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    Cadde Yazarları

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