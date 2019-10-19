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HaberlerCaddeŞükran Ovalı'nın verdiği kilolar dikkat çekti
19.10.2019 - 16:05 |

Şükran Ovalı'nın verdiği kilolar dikkat çekti

Oyuncu Şükran Ovalı, önceki gün İstinyePark AVM'de görüntülendi.

Şükran Ovalı'nın verdiği kilolar dikkat çekti

Kızı ile birlikte alışveriş merkezine gelen Şükran Ovalı, Markalar Sokağı'nda karşılaştığı muhabirler ile ayaküstü sohbet etti.

Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan güzel oyuncu, bebek arabasında uyuyan kızını yardımcısına emanet ettikten sonra objektiflere poz verdi. Daha sonra tekrar bebek arabasının başına geçen Ovalı, kızı ile alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Verdiği kiloları ile dikkat çeken ünlü oyuncu, alışveriş turundan sonra Masa Restauratn'a da geçerek kahve molası verdi.

Şükran Ovalının verdiği kilolar dikkat çekti


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