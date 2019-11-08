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08.11.2019 - 07:50 |

Şükrettiklerini kağıda döküyor!

Katie Holmes, her sabah terapi niyetine sakinleştirici müzik dinlediğini ve şükrettiği şeyleri yazdığını söyledi

Şükrettiklerini kağıda döküyor!

ABD’li oyuncu Katie Holmes, Shape dergisinin aralık sayısına kapak oldu. 13 Kasım’da raflardaki yerini alacak dergideki fotoğrafları, Alexei Hay çekti. Daha önce verdiği bir röportajda 13 yaşındaki kızı Suki ile birlikte büyüdüklerini ifade eden 40 yaşındaki aktris, “Onun gibi özel bir kızım olduğu için kendimi kutsanmış hissediyorum. Annesi olmak, kesinlikle en büyük hediye ve ayrıcalık” dedi.
Günlük ritüellerinden bahseden Holmes, “Herkese, kendilerine iyi bakmasını öneririm. Sabahları 20 dakikamı, sakinleştirici müzik dinleyerek ve şükrettiğim şeyleri yazarak geçiriyorum. Sırf zevkine, kendime bu şekilde vakit ayırıyorum. Böylece günüm güzelleşiyor” şeklinde konuştu. Haftada dört kez egzersiz yaptığını belirten oyuncu, “Evde spinning, boks ve yoga yapıyorum. Bazen de dans kursuna gidiyorum” ifadelerini kullandı.

7 Kasım 2019 Magazin Bülteni7 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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