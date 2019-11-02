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02.11.2019 - 16:42 | | UMUT ÜNVER

Şükrü Özyıldız ekrana dönüyor

Oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.

Şükrü Özyıldız ekrana dönüyor

Yalnız başına alışveriş turuna çıkan Şükrü Özyıldız, çıkışta gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti. Bir süredir tiyatro oyununda rol alan Özyıldız, "Yakında yeni projeler var, henüz netleşmediği için bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

Alice müzikalinde rol alan oyuncu, "Aldığımız tepkiler çok güzel, zaten seyircimizle bunu gösterdik" şeklinde konuştu.

Şükrü Özyıldız, meslektaşı Gökçe Bahadır’ın müzikali hatırlatılınca, ”Hayırlı olsun’ demekle yetindi. 

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