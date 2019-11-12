Şükrü Özyıldız'a asker uğurlaması

Bedelli askerlik görevini yapmak için dün birliğine teslim olan Şükrü Özyıldız'a pastalı uğurlama partisi...

'Alice Müzikali'nde rol alan 31 yaşındaki oyuncu, önceki akşam kuliste Ezgi Mola, Enis Arıkan ve Serenay Sarıkaya gibi rol arkadaşlarının pastalı sürpriziyle karşılaştı.

Yirmi bir gün boyunca birliğinde olacak Özyıldız'ı arkadaşları, "En büyük asker bizim asker" yazılı pastayla uğurladılar.