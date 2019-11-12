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12.11.2019 - 11:24 |

Şükrü Özyıldız'a asker uğurlaması

Bedelli askerlik yapacak Şükrü Özyıldız'a, 'Alice Müzikali'ndeki rol arkadaşları pastalı sürpriz yaptı. Oyuncunun uğurlama partisinde rol arkadaşlarının hepsi asker yeşili kıyafetler giydi.

Şükrü Özyıldız'a asker uğurlaması

Bedelli askerlik görevini yapmak için dün birliğine teslim olan Şükrü Özyıldız'a pastalı uğurlama partisi...

'Alice Müzikali'nde rol alan 31 yaşındaki oyuncu, önceki akşam kuliste Ezgi Mola, Enis Arıkan ve Serenay Sarıkaya gibi rol arkadaşlarının pastalı sürpriziyle karşılaştı.

Yirmi bir gün boyunca birliğinde olacak Özyıldız'ı arkadaşları, "En büyük asker bizim asker" yazılı pastayla uğurladılar.

Şükrü Özyıldıza asker uğurlaması

12 Kasım 2019 Magazin Bülteni12 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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