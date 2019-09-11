Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlanıyor

Sinema Oyuncuları Derneği'nden (SO-DER) yapılan açıklamaya göre, kızının haber vermesi üzerine polis ekipleriyle girilen evinde ölü bulunan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Süleyman Turan için öğle vakti Üsküdar Şakirin Camisi'nde tören düzenlenecek.

Onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Süleyman Turan'ın cenazesi, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

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