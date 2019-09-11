Usta oyuncu Süleyman Turan'a son görev

Sinema Oyuncuları Derneği'nden (SO-DER) yapılan açıklamaya göre, kızının haber vermesi üzerine polis ekipleriyle girilen evinde ölü bulunan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Süleyman Turan'ın cenaze işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından Turan, Şakirin Camisi'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncuyu sanat dünyasından arkadaşları son görevini getirmek için hazır bulundu.

Onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Turan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

CENAZEYE KADİR İNANIR'IN SÖZLERİ DAMGA VURDU: BİR GÜN BENİM İÇİN DE GELİRSENİZ...

Kadir İnanır, “Bu hayatın gerçeği. Kaçınılmaz bir gerçek bu. Bütün insanlığın sonunda geleceği yer burası. Burada aslolan bu dünyadan giderken arkanızda büyük bir saygınlık, büyük bir sevgi, büyük bir ilgi, büyük işler bırakmış olmanız gerekiyor. Hayatın bence anlamı bu. Yoksa nasıl olsa ben de öleceğim diyip yaşadığın dünyanın gerçeklerine duyarsız kalarak, hiçbir konuyla ilgilenmeden sadece kendini düşünerek, yaşadığı toplumun sıkıntılarını paylaşmadan onların ortadan kalkması için verilen mücadelelerde ön sıralarda olmadan özellikle iyi insan ama daha önemlisi sanatçı kimliğine kavuşmanız mümkün değil. Süleyman kardeşimiz çok hassas bir insan olduğu için yaşadığı olaylardan büyük üzüntü duyarak gitti. Kendi karakteri ve kişiliği olarak çok tepki göstermeyen bir insandı. O bir karakter ve tercih meselesi. Bütün yaşayan insanlara özellikle sanatçılara, sanatı insanlar için yaptıklarını, onları aydınlatmak için üstün bir gayretle çalışmalarını toplumun yaşadığı bütün acıları yürekten paylaşmalarını diliyorum. Yoksa asla saygın olarak bu dünyadan gidemezsiniz. Gerçek bu, kaçınılmaz. Bir gün benim için de gelirseniz çok sevinirim” diye konuştu.

HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

