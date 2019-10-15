15.10.2019 - 07:50 |
Süleymanoğlu’nun hocası oldu
Gürkan Uygun, ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ filminde, milli halterci Naim Süleymanoğlu’nu 10 yaşında keşfeden ilk antrenörü Enver Türkileri rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
Gürkan Uygun, ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ filminde, milli halterci Naim Süleymanoğlu’nu 10 yaşında keşfeden ilk antrenörü Enver Türkileri rolüyle izleyici karşısına çıkacak. 22 Kasım’da vizyona girecek yapımda, Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk ve Levent Ülgen de rol alıyor.