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30.10.2019 - 19:20 |

Sunal ailesinin acı günü... Son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın usta ismi ve sinema sanatçısı merhum Kemal Sunal'ın kayınvalidesi Sıdıka Yaman (92), memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi.

Sunal ailesinin acı günü... Son yolculuğuna uğurlandı

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden annesi Sıdıka Yaman'ın cenazesi, kent merkezindeki Ulu Cami'ye getirildi.

Gül Sunal ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yaman'ın cenazesi Sandıklı Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Gül Sunal, annesini son yolculuğuna el sallayarak ve gözyaşlarıyla uğurladı.

    30 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları
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