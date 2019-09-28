Super Bowl'a süper isimler

Dünyaca ünlü iki isim Jennifer Lopez ve Shakira, Instagram hesaplarından 2 Şubat 2020’de Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşecek Super Bowl LIV’de sahne alacaklarını duyurdu. Haber, sosyal medyada büyük etki yarattı. İkilinin, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği Amerikan Futbolu Ulusal Ligi’nin (NFL) şampiyonluk mücadelesindeki performansları merak konusu oldu.