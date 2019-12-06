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06.12.2019 - 16:38 | | İHA

Süperstar Ajda Pekkan'dan süper hareket

Ajda Pekkan, Üsküdar Belediyesi'nin hizmete açtığı ve down sendromlu vatandaşların çalıştığı ikinci Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti. Down sendromlu gençlerin Ajda Pekkan ile beraber şarkı söylediği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Süperstar Ajda Pekkan'dan süper hareket

Down sendromu farkındalığını artırmak amacıyla Üsküdar Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde down sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm Kahvesi’nin ikinci şubesi hizmete açıldı. Yeni açılan Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret eden Pekkan, down sendromlu gençlerle sohbet ederek, birlikte şarkılar söyledi. Down sendromlu çalışanlar, ünlü sanatçıya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve beraberindeki misafirlerine çay servisi yaptı.

Down sendromlu gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Süperstar, "Böyle güzel programda sizlerle bir arada olmak çok güzel. Toplumumuzun sosyal sorumluluklar projelerinde duyarlı olmasını arzu ediyorum. Toplumuzun duyarlı ama insanların bazen ulaşamadığı, erişemeyeceği sorunlar, zamanlar oluyor. Bu sorumluluklar misyon olarak bize düştüğü için son derece önemli, biz de topluma bu mesajı vermek istiyoruz. Bu mesajları topluma verebiliyor isek ne mutlu bizlere. Sahneye çıkmak, şarkı söylemek, ülkemizi temsil etmek yeterli değil. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmak son derece önemli” dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Biz Üsküdar’da bu özel mekanda sadece down sendromlu kardeşlerimizin, evlatlarımızın çalıştığı özel bir mekan. Sizin gibi toplumun önde olan isimlerinin bu kardeşlerimizi ziyaret etmesi, onların yanında olduğunu hissettirmesi gerekiyor. Sanatçıların sosyal sorumluluk konusunda topluma vereceği önemli bir mesajdır. Bu güzel programa katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, iyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

Süperstar Ajda Pekkandan süper hareket

Süperstar Ajda Pekkandan süper hareket

Süperstar Ajda Pekkandan süper hareket


6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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