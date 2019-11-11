Ankara’da kafeler çok önemlidir. Siyasi tarihe ışık tutarlar. Kulisler yapılır, hükümetler kurulur, tarihe damga vururlar…

Milka ve Flamingo Pastaneleri çok önemli buluşma yerleriydi bir zamanlar. Buralarda birçok eski siyasetçinin anıları vardır. İsmet İnönü’den, Celal Bayar’a kadar ünlü politikacıların mesken tuttuğu mekanların yerinde artık yeller esiyor. Bizim öğrencilik yıllarımızda nefes aldığımız Papazın Bağı, şehrin oksijen deposu olarak ayakta kalmayı başardı.

Kafeler sundukları ürünlere ve imkanlara göre hedef kitlelerine ulaşabiliyor. Bazıları için de görmek, görünmek, istediği kişilere ulaşabilmek amacıyla tercih sebebi olabiliyor.

Dışarıdan görülen kalabalıklara göre yatırımcılar için cazibesini artırıyor kafe işletmeciliği. Ancak öyle görüldüğü gibi pek kolay değil bu

iş… Her sandalyenin maliyeti, konukların mekanda kalış süreleri iyice hesaplanmalı. Yoksa ay sonunda önünüze tahmin etmediğiniz sonuçlar çıkabilir.

La Gioia’nın başarısı

Yıllar önce Beymen’in üst katında açılan Paper Moon, Ankara’ya yeni bir hava getirmişti. Ama uzun ömürlü olmayınca, yeni bir arayışa girildi. Alt katta kurulan La Gioia, işlek İran Caddesi’ne bakıyor. Yoldan geçen herkesin uğrak yeri oldu. İtalyan ve Avrupa mutfağının en yıldız ürünlerinin modern ambiyansta sunulduğu, çok samimi ve işini çok seven yetenekli personellerin çalıştığı butik bir işletme.

İşini aşkla yapan yönetici Gamze İsker, yedi yıldır mekanın çizgisinin bozulmamasında büyük emek sahibi. Titiz ve her konukla birebir ilgilenme gibi hasletleri var. Serviste Fatih Çatıkkaş da cansiperane çalışıyor. Burrata ve közlenmiş patlıcanlı ekmek, favorilerim arasında…

EMEK’TE MONA

Bişkek Caddesi’ndeki Mona The Coffee Expert, bölgeye canlılık getirdi. Henüz birkaç aylık mekanın sade dekorasyonu, işinin başından ayrılmayan Özlem Soylu’nun ilgisi farklı kılıyor. Ne zaman önünden geçsem tıklık tıklım görüyorum. Geçtiğimiz cuma akşamüzeri uğradığımda içeride oturacak yer bulamadım. Filtre kahvesi çok özenli yapılmıştı. Kaliteli hizmet için hiçbir masraftan kaçmamışlar. San Sebastian keki, cheesecake ve dondurmalı brownie’si harika! Hepsinin tadına bakıp değerlendirme yapma hevesim, kilo vermekte zorluyor beni... Mekan, temiz ve güvenilir yer arayanların uğrak yeri olmuş.

Kaliteli hizmetle lezzetli ürünler sunan nice işletmelerin varlığını sürdürebilmesi dileğiyle…

KALAMARLI ERİK DOLMASI

Malzemeler:



- 100 gr. kalamar yanağı

- 4 adet kırmızı erik

- Yeterince iç pilav

- 1 su bardağı vişne suyu

- 3 yemek kaşığı tereyağı

- 1 çay kaşığı pul biber

- 1 çay kaşığı kekik

- Yeterince tuz

Yapılışı: Vişne suyunu kaynatın. İçlerini boşalttığınız erikleri, vişne suyunun içinde 10 dakika bekletin. Tereyağında küçük doğranmış kalamarları soteleyin. Baharatlarını ilave edip, iç pilavla karıştırın. Eriklerin içine doldurup, 180 dereceye ayarlanmış fırında 10 dakika pişirin. Afiyet olsun.