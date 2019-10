Ankara’da uzun yıllar hiç olmamış başarıları yakalayınca, başkentin ileri gelenleri ısrarla hem kendileri hem de konuklarını ağırlamak için, benden güzel bir et lokantası açmamı istedi. Uzun zamandır beni tanıyan Ankaralı gurme dostlar, ilgi alanımın sadece balık olmadığını bildikleri için taleplerinde belki de haklıydı... Ama ben, bu isteklerine olumlu yanıt veremedim.Ankara’da uzun yıllar hiç olmamış başarıları yakalayınca, başkentin ileri gelenleri ısrarla hem kendileri hem de konuklarını ağırlamak için, benden güzel bir et lokantası açmamı istedi. Uzun zamandır beni tanıyan Ankaralı gurme dostlar, ilgi alanımın sadece balık olmadığını bildikleri için taleplerinde belki de haklıydı... Ama ben, bu isteklerine olumlu yanıt veremedim.Nihayet, Ankara’da ünlü Park Caddesi’ne ilk Butcha şubesi açılınca, başkentlilere nefes aldırdı. Yurt dışında steak keyfine alışanların neşesi yerine geldi. Her gün doluyordu mekan...Ankara’nın mekanları çabuk tüketme özelliği vardır... Hard Rock Cafe, T.G.I Friday’s, Zarifi ve Paper Moon bunların arasında... Ama Butcha kalitesiyle uzun yıllar direndi. Mekanın yerine Ateş Ustası Kebap Ocakbaşı açıldı. Nev-i şahsına münhasır mekan, mezeleriyle ve kebaplarıyla farkındalık yarattı. Sonra restorandan ayrılanlar, kendi mekanlarını açtı.

Sahibi gurme

Butcha’nın sahibi Osman Sungur’un asıl işi, bilişim... Kendisi iyi bir gurme olan Osman Bey, gastronomiye merakından dolayı restoran işine çok önem veriyor. Et restoranlarını zincir yapmaya karar verdi. Yeme içme gustosu olan ve damağına her zaman güvendiğim Sungur, ekibine Selim Aslan’ı da katarak tam gaz yatırımlara devam ediyor. Ankara’da ikinci şubesini bin 700 metrekarelik alana Kuzu Effect’te açıyor. Dubai’de mekanın iki şubesi var, pek yakında üçüncüsü açılacak. Doha ve Cidde’de de birer şubesi olan mekan, Arap ülkelerinde bir hayli müdavime sahip. Asıl iddialı, çok ses getirecek mekanı pek yakında Bakü’ye açacak Butcha, yedi katlı binada bin 300 kuverli olacak.

Levent’teki şube

Geçtiğimiz hafta arası Levent’teki Butcha’ya akşam saatlerinde, oğlum Koray ve gelinim Ayşe’yle uğradık. Bu üçlü buluşunca biraz detaya gireriz. Soğuk fümelerle donatılmış güzel bir mevsim salatayı başlangıç yaptık. Akabinde gelen kuzu sırt ve antrikot, oldukça başarılıydı. Gittiğimiz saatlerde çok kalabalık mekanda, servis tıkır tıkır işliyordu. Personel işini severek yapıyor. Patronlardan kimsenin olmadığı saatte titiz ve böylesine yapılan servis mutlu etti. “Karanlıkta esnerken ağzını kapatan insan medenidir” derim her zaman...Finalde gözümüz hep havuç diliminin arasına Maraş dondurması yerleştirerek, sunum yapan garsonda ve önündeki tatlıdaydı ama ağır gelir düşüncesiyle bir porsiyon Şam cenneti tatlısını üçe böldük.Butcha’da kullanılan hammaddenin, kaliteli ve seçilerek alındığı belli oluyor. Kanyon’un yanında, Dedeman Oteli’nin altındaki mekana bir dahaki sefere, kafes yemeye gideceğim. Aklım yan masalara servis edilen kafeslerde kaldı!

KALAMAR KAFES

Malzemeler:

- 1 adet tüp kalamar

- 1 su bardağı zeytinyağı

- 3 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı tatlı acı sos

- Yeterince karamelize soğan

Yapılışı: Temizlenmiş ve sosta bekletilmiş kalamarı, birbirinden ayırmadan, kafes şeklinde dilimleyin. Una ve zeytinyağına buladıktan sonra ızgarada 8-10 dakika pişirin. Tavada karamelize soğana tatlı acı sos ekleyin. Kalamar kafesin üzerine döküp, servis edin. Afiyet olsun.