Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Uluslararası Meze Festivali, 18 Ekim tarihinde Antalya Akra Barut Otel’de düzenlendi. Rengarenk görüntüler, yabancı ülkelerden gelen şefler ve sundukları leziz mezelerle otelin çok içten konukseverliği, meze tanımıyla uyum içindeydi. Çünkü mezeler yüzyıllarca aynı topraklarda yaşamış farklı kültürlerin ortak dilidir. Bir masa etrafında herkesi buluşturmak, birleştirmek ve paylaşmak demektir.

Akra Otel’de herkes aynı amaç için toplandı. Bu yıl toplam 16 işletme katıldı. Biletlerin günler öncesinden tükendiği organizasyonu yöneten ünlü yazar Mehmet Yalçın ve lezzet üstadı Tolga Atalay, 19 Ekim Cumartesi günü Akra Talks etkinliğinde meze tarihini ele alarak, takdire şayan iş çıkarmışlardı.

Mezeler ortaya mı?

Serpme meze konusu, serpme kahvaltı ve açık büfeden sonra gündeme geldi son zamanlarda... Küçüklüğümüzde alıştığımız, “Tabakta kırıntı bırakırsan, Allah Baba kızar” inancı şahsımda hâlâ sürüyor. Nimetlere saygılı olmak ve tabağına yiyeceğin kadar almak, bence bir sosyal sorumluluktur.

Minik tabaklarda 17 yıldır meze sunuyorum. İlk yıllarda çok direnen olmuştu. Ama teknik gerekçelerim vardı. Mezelerin sosları birbirine karışıyor, mide doymadan göz doymalı algısı israf yaratıyordu. “Çok küçük porsiyon bunlar” diyenleri hep ikna ettim. “İsteyen bir porsiyon daha alabilir” diyerek, yoluma devam ettim.

100 milyar TL’lik yiyecek israfının olduğunu düşündüğümüzde, bu konunun üzerine gitmeliyiz. Serpme kahvaltı yerine kişiye özel tabak, açık büfe yerine sınırlı yiyecek çeşidinden oluşan servis, ortaya meze yerine minik tabaklarda seçilerek, küçük porsiyonlarla sunulan mezeye dönüş yapsak, birazcık yaralara merhem oluruz gibi...

Etkinliğin sürprizleri

Trilye’den Kiss the Frog’a, Alexis’ten Hatay Sultan Sofrası’na, İstanbul Park Fora’dan Ordulu Vonali Celal’e ve 7 Mehmet’e kadar pek çok ünlü mekan ve şeflerinin birbirinden lezzetli mezeler sunduğu festivalde, ünlü Fransız Şef Laurent Capdeville, Fransız Türk mutfağından sentezlerle, inovatif sunumlar yaptı. 2019 SCA Türkiye Türk Kahvesi (Cezve) Şampiyonası’nda ikinciliği kazanan Barista Atilla Narin’in dört özel kahve harmanı,

benim için sürpriz oldu.

Otelin yemekleri muhteşemdi! Hele üst kattaki bar ve Asmani Restoran, Antalya manzarasına hakim, Nirvana’ya ulaştıran cinsten... Evlilik teklifi yapacaklara özel koltuklar bile var; cesaret verici, karşı tarafı etkileyici... Benden söylemesi!

KARİDESLİ PANCAR SALATASI

Malzemeler:- 3 adet haşlanmış karides - 100 gr. keçi peyniri - 1 adet haşlanmış pancar - Çeyrek demet fesleğen - Çeyrek demet dereotu - 2 yemek kaşığı krema - 2 adet bıldırcın yumurtası - 50 gr. rendelenmiş parmesan peyniri - 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: Pancarı yuvarlak slice halinde dilimleyin. Bir kabın içinde peyniri, doğranmış fesleğen, krema, parmesan peyniri, doğranmış dereotu ve karidesi karıştırın. Bıldırcın yumurtalarını tavada pişirin. Pancar dilimlerini servis tabağına yerleştirip, üzerine salatayı, yanına da bıldırcın yumurtalarını koyun. Afiyet olsun.