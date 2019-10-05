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05.10.2019 - 08:46 |

Süreyya Yalçın meşhur elbiseyi giydi!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, İstanbul gecelerine döndü, yine stiliyle farkını ortaya koydu.

Süreyya Yalçın meşhur elbiseyi giydi!

Sabah gazetesinin haberine göre; Süreyya Yalçın, 1994 yılında İngiliz aktris Elizabeth Hurley'nin giydiği, Gianni Versace tasarımı ikonik elbisenin yeni versiyonuyla boy gösterdi.

Hurley'nin, Mart 2019'da yenilenmiş halini giyerek Harper's Bazaar'a poz verdiği elbise, 5 bin 500 Euro (34 bin lira) fiyat etiketine sahip. Gianni Versace imzalı meşhur çengelli iğneli elbisenin tasarımı 25 yıl sonra yenilenmişti.

Süreyya Yalçın meşhur elbiseyi giydi

    5 Ekim 2019 Magazin Bülteni5 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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