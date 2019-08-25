25.08.2019 - 11:14
Süreyya Yalçın yüzüyor mu?
Haziran başında Bodrum tatiline başlayan sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın birbirinden süslü mayolarla şezlongda ve teknede pozlar verdi. Kendisini 2 aydır denize girerken gören olmadı.
Takipçilerinin bile merak ettiği konu sonunda aydınlandı.
Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran günlük kirası 5 bin TL olan tekneleriyle Bodrum'un uzak koylarına açılıyor.
Süreyya Yalçın yolculuk sırasında 2 asistanına Instagram'da yayınlamak üzere pozlar veriyor. Sonra üzerini değiştirip açık denizde 30 dakika kadar yüzüyor.
Yalçın bu mesaiyi her gün tekrarlıyor.