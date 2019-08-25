Süreyya Yalçın yüzüyor mu?

Takipçilerinin bile merak ettiği konu sonunda aydınlandı.

Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran günlük kirası 5 bin TL olan tekneleriyle Bodrum'un uzak koylarına açılıyor.

Süreyya Yalçın yolculuk sırasında 2 asistanına Instagram'da yayınlamak üzere pozlar veriyor. Sonra üzerini değiştirip açık denizde 30 dakika kadar yüzüyor.

Yalçın bu mesaiyi her gün tekrarlıyor.







