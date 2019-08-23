23.08.2019 - 08:39
Sürpriz buluşma! Engin Öztürk de eşlik etti
Bir dönem ilişki yaşayan iş adamı Önder Öztarhan ile Ayşe Boyner, geçtiğimiz gün Kanyon’da bir araya geldi.
Bir restoranda yemek yiyen Ayşe Boyner ile Önder Öztarhan'a, oyuncu arkadaşları Engin Öztürk de eşlik etti.
Yaklaşık iki saat süren sohbetin ardından üç isim, AVM’yi ayrı ayrı terk etti.
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.