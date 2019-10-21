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21.10.2019 - 07:50 |

Sürpriz doğum günü

Ankara’da düzenlediği ‘Marka Sohbetleri’yle öne çıkan, stil ve marka danışmanı Sertaç Darcan’a, arkadaşları sürpriz doğum günü partisi hazırladı.

Sürpriz doğum günü

Ankara’da düzenlediği ‘Marka Sohbetleri’yle öne çıkan, stil ve marka danışmanı Sertaç Darcan’a, arkadaşları sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Stil danışmanını ofisinden toplantı bahanesiyle çıkaran dostları, soluğu Swissotel Ankara’da aldı. Partide karşısında ailesini ve arkadaşlarını gören Darcan, duygusal anlar yaşadı. Eğlenceli kutlama, pasta kesimiyle sona erdi.

Bakan Akar son durumu açıkladı: Şu ana kadar 30 ihlal yapıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak 120 saatlik süreyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Süreçte şu ana kadar 30 ihlal yapıldı" dedi.
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