21.10.2019 - 07:50 |
Sürpriz doğum günü
Ankara’da düzenlediği ‘Marka Sohbetleri’yle öne çıkan, stil ve marka danışmanı Sertaç Darcan’a, arkadaşları sürpriz doğum günü partisi hazırladı.
Ankara’da düzenlediği ‘Marka Sohbetleri’yle öne çıkan, stil ve marka danışmanı Sertaç Darcan’a, arkadaşları sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Stil danışmanını ofisinden toplantı bahanesiyle çıkaran dostları, soluğu Swissotel Ankara’da aldı. Partide karşısında ailesini ve arkadaşlarını gören Darcan, duygusal anlar yaşadı. Eğlenceli kutlama, pasta kesimiyle sona erdi.