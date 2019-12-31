Sürpriz doğum günü

Estesante Clinic’in sahibi Şebnem Demir, arkadaşı Dilek Birgen’in organize ettiği sürpriz organizasyonla, yeni yaşını kutladı. Çırağan Palace Kempinski’deki partiye; Neslihan Kozanoğlu, Petek Ertüre, Pınar Zülfikar, Berat Aşıcıoğlu, Arzu Kalaylı, Berrin Ak, Tülin Kartoz ve Oya Anlar Onat katıldı. Partide duygusal anlar yaşayan iş insanı, “Kendim için önce sağlık, sonra da tüm sevdiklerimle mutlu günler geçirmeyi diledim” dedi.