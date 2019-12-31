MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sürpriz doğum günü
31.12.2019 - 07:50 |

Sürpriz doğum günü

Estesante Clinic’in sahibi Şebnem Demir, arkadaşı Dilek Birgen’in organize ettiği sürpriz organizasyonla, yeni yaşını kutladı.

Sürpriz doğum günü

Estesante Clinic’in sahibi Şebnem Demir, arkadaşı Dilek Birgen’in organize ettiği sürpriz organizasyonla, yeni yaşını kutladı. Çırağan Palace Kempinski’deki partiye; Neslihan Kozanoğlu, Petek Ertüre, Pınar Zülfikar, Berat Aşıcıoğlu, Arzu Kalaylı, Berrin Ak, Tülin Kartoz ve Oya Anlar Onat katıldı. Partide duygusal anlar yaşayan iş insanı, “Kendim için önce sağlık, sonra da tüm sevdiklerimle mutlu günler geçirmeyi diledim” dedi.

30 Aralık 2019 Magazin Bülteni30 Aralık 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tazminatları bağışlıyor

Tazminatları bağışlıyor

İkiz kutlama

İkiz kutlama

İstemeyerek reddetti

İstemeyerek reddetti

Yere düştü

Yere düştü

Sıradaki Haber