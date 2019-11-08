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08.11.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Sürpriz koleksiyon

Koton’la yaptığı iş birliği kapsamında altıncı koleksiyonunu hazırlayan Arzu Sabancı, tasarımlarına bu kez ‘Limited Edition Partywear’ yeniliği ekledi

Sürpriz koleksiyon

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Vadistanbul’daki Koton mağazasında buluştu. Marka için hazırladığı altıncı koleksiyonunu görücüye çıkaran Arzu Sabancı ve Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ev sahipliğindeki davete, Pınar Sabancı, Beyza Uyanoğlu, Demet Sabancı Çetindoğan ve İdil Fırat’ın da aralarında bulunduğu tanınmış simalar katıldı. Bu özel gününde yanında olan dostlarına teşekkür konuşması yapan Sabancı, “Koton ekibiyle iyi bir uyum yakaladık. Her sezon koleksiyonumuza farklılık katmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz sezon aksesuarlardan oluşan sürprizi, yeni yıla geri sayım başlamışken, ilhamını eğlence atmosferinden alan ‘Limited Edition Partywear’ tasarımlarıyla yakaladık” diyerek, heyecanını dile getirdi.

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