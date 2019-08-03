Sürpriz konuk

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bu yaz da geleneğini bozmayarak, tatiline Çeşme’den başladı. Nazenin 5 isimli teknesiyle koyları gezen iş insanına, Vera-Bülent Bulgurlu çifti eşlik ediyor. Gündüz denizin ve güneşin tadını çıkaran Koç, akşamları ise merkeze inerek, arkadaşlarıyla hasret gideriyor. İş insanı, bermuda şort, hasır şapka, balık motifli gömleği ve bastonuyla gezerken, çevredekilerin ilgi odağı oluyor.



Çeşme merkezde önceki gün dolaşan Koç, Arzu Pakdemir’in sahibi olduğu ve bölgeye uzun uğraşlar sonucu kazandırdığı Atölye Kırmızı’ya giderek, Dilek Türk’ün mozaik eserlerden oluşan ‘Kardeşim Deniz, Kardeşim Rüzgar’ sergisini inceledi. Denize olan tutkusuyla bilinen iş insanı, eserler hakkında bilgi aldı. Uzun süre galeride vakit geçiren Koç, sanatseverlerle fotoğraf çektirdi.